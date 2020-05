Via libera degli Usa all'utilizzo del Remdesivir per curare i malati di coronavirus in questa fase di emergenza. Gli Stati Uniti hanno autorizzato d'urgenza l'uso del farmaco antivirale, nato per contrastare l'Ebola, per trattare i pazienti Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso il presidente Usa Donald Trump dopo aver incontrato i vertici dell'azienda che produce il farmaco alla Casa Bianca. L'uso del Remdesivir ha trovato l'appoggio anche di Anthony Fauci, a capo della task force coronavirus negli Stati Uniti: uno studio recentissimo ha indicato che il Remdesivir ha contribuito a ridurre i tempi di recupero dei malati gravi di coronavirus ma - anche lo scienziato lo ha ribadito - non si tratta di una cura definitiva.