Kim Jong un, spunta il treno del dittatore: cosa rivelano le immagini satellitari

Si sarebbe operato al cuore e poi sarebbe morto. Ma c'è chi ipotizza che Kim Jong un, il dittatore nordcoreano scomparso lo scorso 11 aprile, sia in quarantena al mare. Adesso spunta una nuova foto che apre ad un'altra ipotesi.

Mentre imperversano speculazioni sulla sua salute causate, in parte, da un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori secondo le immagini satellitari, un treno - probabilmente appartenente al leader supremo - è stato parcheggiato nella sua residenza, sulla costa orientale del Paese dalla scorsa settimana.

Le foto satellitari rilasciate da "38 North", un sito web specializzato in studi sulla Corea del Nord, non dicono nulla sui potenziali problemi di salute di Kim, e fanno eco all'intelligence del governo sudcoreano secondo cui si trovi fuori dalla capitale, Pyongyang. Seul ha anche ripetutamente indicato che non ci sono stati segni insoliti che potrebbero indicare problemi di salute per Kim.

Eppure, ciò non ha smesso di far crescere voci non confermate e resoconti dei media sulla salute del dittatore emersi da quando non ha preso parte a un evento del 15 aprile scorso per il 108esimo compleanno di suo nonno, il fondatore della Corea del Nord Kim Il Sung.