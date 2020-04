Kim Jong-un in fin di vita. Ecco perché la soffiata Usa non convince Seul

Kim Jong-un non sarebbe in gravi condizioni dopo un'operazione. La smentita della notizia finita sulla stampa da fonti di intelligence americane arriva non solo da Pyongyang ma anche da Seul. La Corea del Sud infatti non ha rilevato alcun "segnale insolito" dalla vicina Corea del Nord a proposito delle condizioni di salute di Kim Jong un. "Non ci sono segnali insoliti in Corea del Nord", ha detto una fonte del governo di Seul citata dall’agenzia di stampa Yonhap.

A rilanciare la notizia era stato il quotidiano online sudcoreano Daily Nk, specializzato in questioni nordcoreane, che sostiene che il ’caro leader’ sarebbe stato sottoposto ad un intervento cardiovascolare il 12 aprile scorso. Nei giorni scorsi erano già girate alcune voci sullo stato di salute di Kim, avendo saltato il 15 aprile le celebrazioni per l’anniversario della nascita del nonno

Kim Il sung. Quattro giorni prima aveva invece partecipato a Pyongyang ad un’importante riunione del Partito dei lavoratori. Coronavirus e un intervento, queste le cause che venivano ipotizzate. Ma a quanto pare il "caro leader" sta bene anche se molti già si chiedono cosa succederebbe a Pyongyang dopo una prematura scomparsa: Kim Jong-un ha solo una figlia piccola e non ha fratelli o sorelle viventi. Chi prenderà il potere passato da Kim Jong-il al figlio?