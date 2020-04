I virologi mandano in tilt i politici. Trump licenzia Fauci (su twitter)

La convivenza tra virologi e politici sta diventando complicata. Alle prese con l'emergenza coronavirus e con provvedimenti restrittivi per i cittadini, i governanti di tutto il mondo sono messi a dura prova. Anche perché ogni tenue ottimismo da parte dei politici è seguito dalle prospettive preoccupanti degli esperti. Il primo a perdere la pazienza non poteva che essere il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, che ha condiviso un tweet dell’ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine contenente l’hashtag «Time to #FireFauci», cioè "è tempo di licenziare Fauci", il massimo esperto di malattie infettive Usa, al comando, da alcune settimane, della task force che affianca la Casa Bianca nel fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il tweet è arrivato dopo che l’immunologo, intervistato dalla Cnn, ha detto che se negli Usa le misure restrittive fossero state adottate prima si sarebbero potute salvare molte vite. «Fake News», ha scritto Trump nel post su Twitter, rivendicando di avere tempestivamente vietato gli ingressi in Usa dalla Cina allo scoppio della pandemia.