Obitori al collasso e a New York, epicentro dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, spunta l'ipotesi delle fosse comuni nei parchi. Il piano choc per le sepolture dei morti covid-19 è quello annunciato da Mark Levine, consigliere municipale di NYC, in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria: "Presto inizieremo le sepolture temporanee. Questo sarà probabilmente fatto utilizzando i parchi di New York City per le sepolture (sì, avete letto bene). Fosse saranno scavate per 10 bare in linea. Sarà fatto in modo dignitoso, ordinato - e temporaneo. Ma sarà difficile da accettare per i newyorkesi" ha scritto su Twitter aggiungendo, secondo Cnn, che è probabile il numero delle morti per Covid-19 sia sottostimata nella metropoli, perché molte persone muoiono a casa senza che siano affettuati test.