Boris Johnson dall'ospedale: ho il morale alto, battiamo il virus

Boris Johnson tranquillizza sul suo stato di salute dopo che il premier britannico, positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale. Alcune fonti russe lo danno collegato a un ventilatore polmonare, ma BoJo ha detto di avere solo "sintomi" del Covid-19. "La scorsa notte, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni controlli di routine mentre ancora ho sintomi del covonavirus. Ho il morale alto e resto in contatto con la mia squadra, mentre lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro", ha scritto Boris Johnson, su Twitter. "Vorrei dire grazie a tutto il brillante staff del sistema sanitario nazionale, che si prende cura di me e di tutti in questo difficile periodo. Siete il meglio del Regno Unito. Prendetevi cura di voi tutti, per favore ricordate di restare a casa per proteggere il Nhs e salvare vite", ha aggiunto il premier che ieri è stato ricoverato al St Thomas Hospital di Londra.

Boris Johnson è di buon umore, dopo una notte trascorsa in ospedale per quelle che il suo ufficio ha descritto come "misure precauzionali", fanno sapere fonti vicine al premier che resta alla guida del governo, dopo il ricovero al St Thomas’ Hospital. Il suo portavoce James Slack ha dichiarato che resta in ospedale in osservazione.