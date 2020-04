La regina Elisabetta parla in tv. Cosa dice sul coronavirus

«Se restiamo determinati e uniti, vinceremo noi» nella lotta al coronavirus. Così la Regina Elisabetta nel suo discorso alla nazione. Elisabetta II ha fatto il suo quarto discorso da quando è seduta sul trono del Regno Unito.

«Siamo in un momento che so essere sempre più difficile per la vita del nostro Paese, un momento di sconvolgimento, che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà economiche a molti e ad enormi cambiamenti nella vita di tutti».