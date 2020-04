Coronavirus, record di morti in Spagna. I contagi sfondano quota 100mila

Nuovo record in Spagna di decessi legati al Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. Sono 864 le persone morte in un giorno, portando il totale a 9.053. Le infezioni totali hanno superato la soglia di 100mila con 102.136, ma il dato di 7.719 nuovi contagi in 24 ore è minore rispetto al giorno precedente (-1.500). Un segnale che fa sperare in una stabilizzazione.

La Spagna è in lockdown da due settimane e mezzo, con obbligo di restare in casa per tutte le persone, fatta eccezione per i lavori e le esigenze essenziali. Il Paese corre contro il tempo per aggiungere unità di terapia intensiva, mentre i reparti delle regioni più colpite sono pressoché pieni. Le autorità spagnole porteranno nel Paese 1.500 ventilatori comprati all’estero e hanno chiesto ai produttori locali di rafforzare la produzione, anche con soluzioni creative tra cui la conversione delle maschere per snorkeling in maschere respiratorie.