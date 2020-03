La previsione di Donald Trump: emergenza coronavirus fino ad agosto

Donald Trump ha esortato gli americani ad evitare i raduni di più di dieci persone per arginare l’avanzata del coronavirus. Intervenendo dalla Casa Bianca per illustrare nuove misure di contenimento, il presidente americano ha giudicato poi «inutile» rinviare le primarie presidenziali in programma martedì in quattro Stati americani: «Lascio agli Stati la decisione, è una cosa importante rinviare le elezioni ma credo che farlo sia inutile».

Per approfondire leggi anche: Messa sospesa per coronavirus

Interpellato sul rischio che il Paese conosca una recessione a causa della pandemia, Trump ha detto che questo «è forse possibile». Per poi aggiungere: «Noi non pensiamo in termini di recessione, pensiamo in termini di virus». «Io dico solo questo: abbiamo un nemico invisibile. Abbiamo un problema al quale, un mese fa, nessuno avrebbe neppure pensato». Trump ha poi osservato come la crisi legata alla pandemia potrebbe protrarsi fino a luglio o ad agosto. «Credono agosto, potrebbe essere luglio, potrebbe durare più a lungo», ha dichiarato citando le risposte avute dagli esperti.

Il leader della Casa Bianca ha anche parlato della possibilità di costruire ospedali provvisori. Alla domanda se intendesse far intervenire l’esercito per costruire installazioni temporanee per i pazienti, ha risposto: «Lo prendiamo in considerazione, ne abbiamo sentito parlare».