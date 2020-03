Cina, crolla hotel usato per la quarantena del coronavirus. Video e foto

La catastrofe nell'emergenza: è crollato nella città cinese di Canton un hotel a cinque piani usato per la degenza di pazienti in quarantena o affetti da coronavirus. A riportare la notizia il sito cinese del Global Times. Sarebbero oltre 70 le persone coinvolte dal crollo dell'abergo, lo Xinjia Hotel, e ancora intrappolate tra le macerie. Ventotto al momento i pazienti tratti in salvo, mentre proseguono le operazioni di ricerca iniziate dopo il cedimento intorno alle 19.30 locali.

Around 19:30, the building collapsed in Xinjia Hotel, Licheng District, and about 70 people were trapped. Quanzhou and Licheng District governments are organizing search and rescue efforts, and 23 people have been rescued by 21:00.

#ULTIMAHORA



Se derrumba el hotel Xinjia en Fujian usado como centro de cuarentena por #Coronavirus



En siniestro ocurrió a las 19:30 hora local. Unas 23 personas han sido rescatadas