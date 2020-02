Terrore in Germania, piomba con l'auto sulla sfilata di Carnevale: feriti e panico

Terrore alla sfilata di carnevale in Germania. Un’auto è andata a schiantarsi contro la folla che stava partecipando a una parata in costume nella cittadina tedesca di Volkmarsen, nello stato dell’Assia, nell'area centro-occidentale della Germania. Ci sarebbero molti feriti, tra cui almeno 15 bambini, e forse delle vittime.

La polizia dell’Assia, in Germania, ha reso noto che la persona alla guida del veicolo è stata arrestata. Si indaga per capire la cause del gesto, anche al movente terroristico.