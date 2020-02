Harry e Meghan non sono più Royal. La Markle non ci sta e tira in ballo il figlio

Harry e Meghan devono cedere alla Regina Elisabetta. I Duchi del Sussex, infatti, non perderanno il titolo ma non potranno più utilizzare la parola "royal" per il loro sito, i social network e la fondazione benefica che stavano costituendo. La coppia, in procinto di trasferirsi in Canada per una vita al di fuori dalla famiglia reale, l'ha comunicato come una rinuncia volontaria: "Sebbene non vi sia alcuna giurisdizione da parte della Monarchia o del Gabinetto sull'uso della parola 'Reale' all'estero, il Duca e la Duchessa del Sussex non intendono usare 'Sussex Royal' o alcuna iterazione della parola 'Royal' in qualsiasi territorio (all'interno del Regno Unito o in altro modo) quando la transizione avrà luogo nella primavera 2020", hanno scritto in una nota. "Transizione" prevista per il 6 marzo, dopo gli ultimi sei eventi pubblici ai quali dovranno presenziare prima della "libertà".

Il principe Harry e Meghan Markle scrivono che "non intendono usare" il termine Royal, ma la scelta parrebbe obbligata. Secondo il Daily Mail Meghan avrebbe accusato il colpo e si sarebbe confidata con amici e conoscenti spiegando si essere sotto choc per la decisione della regina Eiisabetta e di Buckingham Palace. Perché Harry e Archie, il figlio della coppia, hanno sangue reale e nessuno può negarlo, avrebbe detto la Markle ad amici.

Disappunto che nella nota ufficiale ha un registro più formale: "Mentre esiste un precedente per altri membri della famiglia reale che cercano lavoro al di fuori dell'istituzione, per The Duke and Duchess of Sussex, è stato messo in atto un periodo di revisione di 12 mesi. E non potranno assumere doveri rappresentativi per conto di Sua Maestà la regina", scrive la coppia spiegando i termini dell'accordo. Come a dire, la regina fa figli e figliastri.