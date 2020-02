Lanciò l'allarme Coronavirus, così la polizia cinese lo ha minacciato

Ecco la lettera che la polizia cinese inviò al medico Li Wenliang per convincerlo a non diffondere allarmismo sul Coronavirus. L'oculista del Wuhan Central Hospital si è poi ammalato ed è morto proprio per il virus.

Il medico lanciò i primi allarmi ma non fu creduto dalle autorità cinesi e anzi venne accusato di diffondere ingiustificatamente allarmismo nella popolazione.