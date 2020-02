Emanuela Postacchini accusa Harvey Weinstein. Così racconta il sesso a tre

Emanuela Postacchini accusa a sorpresa Harvey Weinstein. Il racconto a sorpresa dell'attrice è choc. La Postacchini svela che una sera ha conosciuto il produttore hollywoodiano che l'ha invitata nel suo albergo. Una volta arrivata lì, però, si è resa conto che nella stanza c'era anche Jessica Mann.

A quel punto Weinstein avrebbe iniziato a fare richieste sessuali come se volesse spingerle a fare sesso tra loro. Poi la Mann ha avuto una crisi, è corsa fuori dalla stanza e si è messa a piangere sul pavimento. La Rebecchini allora è accorsa in suo aiuto per calmarla. E si è sentita ingannata.