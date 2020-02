Meghan Markle, Harry ci ripensa. E tra i duchi spunta Madonna

Dura la vita da commoner: bisogna cercarsi un lavoro e una casa senza perdere di vista gli amici di una vita. Meghan Markle pensa a Hollywood (o alla Casa Bianca), mentre Harry d’Inghilterra impara la lezione a sue spese. A quanto pare non procede tutto a gonfie vele. Il Duca di Sussex si sarebbe detto “deluso” dalla vita dei comuni mortali e sentirebbe già la mancanza degli amici del cuore.

Secondo il tabloid “The Mirror”, il principe Harry avrebbe creato un gruppo WhatsApp inserendo Harry Aubrey-Fletcher, Thomas van Straubenzee, Guy Pelly e Tom Inskip, gli amici conosciuti a Eton e con i quali ha condiviso battute di caccia e partite di polo e rugby fino all’arrivo del ciclone Meghan Markle. Il gruppo è cresciuto insieme nel Gloucestershire e Harry aveva un legame molto stretto soprattutto con Tom Inskip e la moglie Lara, i primi a essere stati bannati da casa Markle. Il motivo? Non volevano che Harry sposasse l’ex attrice. Ad Harry basterà scambiarsi qualche battuta via smartphone o a lungo andare sentirà la mancanza della cara vecchia Inghilterra e perfino della Royal Family?

In attesa di scoprire se i bookmaker hanno ragione sul divorzio entro due anni, i fuggiaschi cercano casa ché il fiabesco Canada avrebbe già stufato l’irrequieta Meghan Markle. La Duchessa-attrice-doppiatrice- relatrice-benefattrice sta cercando una magione a Los Angeles, ma “Madonna Real Estate” le ha offerto di subaffittare il suo appartamento nel cuore di New York. In un post su Instagram dal titolo: “Meghan e il principe Harry vogliono il mio appartamento a Central Park Ovest?” Madonna, seduta davanti allo specchio del camerino, pensa a Harry e Meghan: “Non scappate in Canada, è così noioso lì! Lascerò che subaffittino il mio appartamento a Central Park Ovest. Ci sono due camere da letto. Ha la vista migliore di Manhattan”. E anche un “balcone incredibile”. Come l’inusitata offerta immobiliare.