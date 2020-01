Il piano segreto di Meghan Markle: si butta in politica. E sogna la Casa Bianca

Altro che vita lontana dai paparazzi nel tranquillo Canada. Meghan Markle avrebbe architettato la fuoriuscita dalla famiglia reale britannica per buttarsi in politica. A lanciare il sasso, o meglio il macigno, nelle acque già agitate di Buckingham Palace il Daily Mail, che cita una fonte vicina ai reali.

La moglie di Harry avrebbe sofferto molto dopo il matrimonio con il principe per non poter partecipare, in questi mesi, alla vita politica. E così i duchi del Sussex avrebbero messo in atto il grande strappo per promuovere la carriera politica della Markle. Il tabloid inglese parla addirittura di un ruolo nelle prossime elezioni del presidente americano. Il rapporto con Barack Obama ma soprattutto con la moglie Michelle Obama è noto. Le due sono molto amiche e l'ex first lady avrebbe preso sotto la sua ala l'ex attrice di Suits da quando era incinta del piccolo Archie.

Non solo. In tempi non sospetti, ovvero a metà novembre, il documentario "Meghan For President?" realizzato dal videomaker inglese Nick Bullen aveva previsto tutto: il trasferimento negli Stati Uniti (c'è andato vicino, in realtà i duchi del Sussex vivranno a Toronto) e la discesa in politica. Con l'obiettivo di puntare, in futuro, alla Casa Bianca. Con Harry magari pronto a fare il primo first gentleman della storia.