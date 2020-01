Epidemia dalla Cina, il virus è nato dai pipistrelli come Ebola, Sars e Mers

In Cina si prova a contenere l'epidemia del misterioso virus che ha provocato la morte di 17 persone e centinaia di contagi. Per bloccare la diffusione del nuovo coronavirus, una forma simile alla Sars che provoca una forte polmonite, le autorità cinesi hanno disposto la sospensione temporanea di tutti i servizi pubblici - bus, metro e traghetti - a Wuhan, la città epicentro del focolaio. Misura accompagnata dall'obbligo per chiunque lavori in luoghi pubblici di indossare la mascherina, mentre ai quai nove milioni di abitanti è stato chiesto di non lasciare la città anche se si avvicina il Capodanno cinese.

Intanto continuano gli studi sul virus killer che avrebbe avuto origine nei pipistrelli, come l'Ebola o la Sars. Ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani. Inoltre il microrganismo è geneticamente più simile alla Sindrome respiratoria acuta grave, o Sars, che alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, o Mers. È quanto emerge da uno studio pubblicato online dalla rivista di ’Science China Life Sciences’ dai ricercatori dell’Accademia delle Scienze cinesi, della Shanghai Jiao Tong University, del Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology e della Guangzhou Medical University.Il virus sarebbe un "parente stretto" che appartiene a una classe diversa, chiamata betacoronavirus: un virus a Rna a singolo filamento che può infettare animali selvatici, bestiame ed esseri umani. Potrebbe aver avuto origine da pipistrelli, come la Sars, ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani.