È morto in Nepal l'uomo più basso del mondo. Era "alto" 67 centimetri

È morto in Nepal l'uomo più basso del mondo in grado di camminare, come verificato dal Guinness dei primati. Aveva 27 anni Khagendra Thapa Magar, alto 67,08 centimetri, ed deceduto in ospedale per le complicazioni di una polmonite. Il piccolo nepalese si era aggiudicato il Guinness dei primati come uomo più basso al mondo nel 2010 ma poi il titolo andò a un connazionale, Chandra Bahadur Dangi, che misurava 54,6 centimetri di altezza. Dopo cinque anni morì lasciando il record a Magar. Il titolo ora passa a Edward Hernandez, nato in Colombia e alto 70.21 cm, che lo deteneva prima del nepalese scomparso ieri.