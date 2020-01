Prende viagra per tori. Finisce in ospedale dopo un'erezione di tre giorni

Prende uno stimolante sessuale per tori. E finisce in ospedale dopo un'erezione di tre giorni. Il malcapitato è un messicano sottoposto a intervento chirurgico nell'ospedale specialistico 270 nella città di Reynosa, al confina tra Stati Uniti e Messico.

L'uomo ha deciso di assumere lo stimolante prima di avere un rapporto sessuale con una donna di trent'anni. Il viagra l'aveva comprato a Veracruz. Il prodotto è usato dagli allevatori per rinvigorire i tori per l'accoppiamento. L'uomo, però, ha dovuto fronteggiare l'inconveniente e si è rivolto ai medici dell'ospedale per trovare una soluzione. Al momento non sono note le sue condizioni dopo l'intervento chirurgico.