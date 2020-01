La regina Elisabetta dice sì a Harry e Meghan ma gli taglia i fondi

Harry e Meghan indipendenti ma in prova. Alla fine la Regina Elisabetta ha rispettato il desiderio di autonomia della coppia, anche se la sua volontà era che conservassero il loro ruolo reale in pieno con oneri e onori. La sovrana 93enne con una nota ha divulgato il senso della riunione di famiglia che si è tenuta oggi (con Meghan Markle in collegamento telefonico dal Canada).

"Ci sono state discussioni costruttive sul futuro di mio nipote e della sua famiglia" ha scritto Elisabetta ribadendo che supporta "il desiderio di creare una nuova vita per una famiglia giovane sebbene avessimo preferito che restassero membri della royal family a tempo pieno". "Harry e Meghan - precisa la monarca - hanno chiarito che non vogliono pesare sui fondi pubblici nelle loro nuove vite". Non da un giorno all'altro: "Abbiamo convenuto che ci sarà un periodo di transizione nel quale i duchi del Sussex passeranno del tempo in Canada e nel Regno Unito. Ci sono questioni complesse da risolvere per la mia famiglia, a del lavoro deve ancora essere fatto. Ma ho chiesto che si raggiunga una decisione finale nei prossimi giorni.