Usa-Iran, guerra anche sui social. Così si insultano su Twitter

La guerra in corso tra Usa e Iran si combatte anche a colpi di social. Donald Trump lancia la sfida e su Twitter afferma che "sono stati individuati 52 obiettivi iraniani come 52 erano gli americani ostaggi nell'ambasciata statunitense di Teheran". Trump spiega che "gli obiettivi sono molto importanti per l'Iran e la cultura iraniana e saranno colpiti velocemente e duramente. Gli Stati Uniti non vogliono altre minacce".

Non si è fatta attendere la risposta social delle autorità iraniane. Il ministro Jahromi attacca gli Usa affermando che "Trump è un terrorista in giacca e cravatta. E imparerà molto presto che nessuno può sconfiggere la grande nazione e cultura iraniana".