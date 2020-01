Donna italiana trovata morta in spiaggia. Giallo in Marocco

Una turista italiana è stata trovata morta sulla spiaggia di Dakhla, in Marocco. La donna, trentenne, è originaria di Thiene nel vicentino ed era in vacanza.

«La Farnesina, in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Rabat e il Consolato Generale a Casablanca, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della connazionale deceduta in Marocco. Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari si mantengono in stretto contatto con le Autorità locali, che stanno svolgendo le opportune verifiche del caso, e con i familiari della vittima, a cui stanno fornendo ogni possibile assistenza». È quanto si legge in una nota della Farnesina.