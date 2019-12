Addio allo stilista Emanuel Ungaro

È morto sabato a Parigi all’età di 86 anni lo stilista francese Emanuel Ungaro, di origine italiana. Lo riferisce ad AFP una fonte della famiglia. Il couturier, che aveva lasciato il mondo della moda dal 2004, era «indebolito» da due anni, aggiunge la fonte. Nato ad Aix-en-Provence, nel sud della Francia, in una famiglia di immigrati italiani, si era stabilito a Parigi nel 1956, dove si era formato con lo stilista spagnolo Cristobal Balenciaga.

Soltanto pochi giorni fa Ungaro aveva firmato un accordo di licenza con la società tarantina Gst per le sue collezioni maschili. Gst, che fa parte del gruppo Toma Italian Brands, si sarebbe occupata della produzione e distribuzione del prêt-à-porter e sportswear a marchio Ungaro. La prima collezione autunno-inverno 2020 sarà presentata in occasione del Pitti Uomo, in calendario a Firenze dal 7 al 10 gennaio 2020. I funerali di Ungaro si svolgeranno a Parigi.