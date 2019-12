Impeachment, ecco le accuse a Trump: abuso di potere e ostruzionismo del Congresso

I democratici hanno annunciato le accuse formali contro il presidente degli Usa Donald Trump nell’ambito della procedura di impeachment per la vicenda dell'Ucrainagate. Sono due: abuso di potere e ostruzione del Congresso.

Se i capi d’accusa verranno adottati in seduta plenaria, la prossima settimana, Trump diventerà il terzo presidente Usa della storia a essere messo in stato d’accusa dal Congresso. È tuttavia improbabile che l'impeachment venga destituito, dal momento che il Senato, a cui spetterà il compito di giudicarlo, è controllato dai repubblicani, che fanno quadrato intorno a lui.

L’ impeachment di un presidente di successo come me è "pura follia politica", ha detto su Twitter il presidente americano Donald Trump poco prima dell’atteso annuncio dei democratici. "L’ impeachment di un Presidente che ha provato con i suoi risultati, fra cui produrre l’economia probabilmente più forte della storia del nostro paese, di avere la presidenza più di successo di sempre e, più importante ancora, di non aver fatto NULLA di sbagliato, è pura Follia Politica!", ha aggiunto Trump.