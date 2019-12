Carlo finalmente Re anche a costo di rinunciare all’amata Camilla? Nemmeno per sogno. La Regina Elisabetta II non molla scettro e corona per tutto il tesoro dei Windsor. Principe del Galles è e Principe del Galles rimarrà.

A mettere fine al gossip insistente e alle illazioni dei tabloid britannici è stata una fonte ufficiale, anzi principesca, quella dell’ufficio stampa di Charles che ha fatto sapere all’“Huffington Post”: “Non c’è nessun cambiamento in programma in base all’età, che siano i 95 anni o altro”. Elisabetta è Sua Maestà dal 1952 e la data dello switch alla reggenza tra madre e figlio era fissata per il mese di aprile del 2021 cioè quando la Regina avrebbe compiuto 95 anni. Niente da fare a quanto pare.

Dopo il ritiro a vita privata del padre Filippo di Edimburgo, Carlo ha aumentato i suoi impegni ufficiali e ha spinto per un ridimensionamento pubblico del fratello Andrea di York, rimasto coinvolto nel caso del milionario Epstein. Ma si sono intensificate anche le voci di un secondo divorzio, quello da Camilla Parker Bowles che vorrebbe 300 milioni di sterline per non rivelare i vizi e le beghe di casa Windsor. Non il giusto biglietto da visita per un Re capo anche della chiesa anglicana. Tuttavia il principe eterno nel 2021 non si sarebbe seduto sul trono (non si è mai parlato di abdicazione), ma avrebbe avuto la reggenza: a Elisabetta il ruolo istituzionale di monarca, a Carlo le incombenze di rappresentanza e le attività della famiglia reale. Una corona, una Regina.