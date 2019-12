Il rapper Juice Wrld morto dopo un attacco epilettico. Aveva solo 21 anni

Una morte improvvisa ha sconvolto il mondo dell'hip hop americano. Il rapper Juice Wrld è morto oggi all'aeroporto di Chicago dopo aver avuto un attacco epilettico appena sceso dall'aereo. Jarad Anthony Higgins, questo il suo vero nome, aveva solo 21 anni. Ancora non chiare le cause della morte.

Juice Wrld è diventato popolare grazie a Lucid Dreams un campionamento di un brano di Sting, "Shape of My Heart". Il nome d'arte era un tributo a "Juice" di Tupac Shakur del 1992. Sui social network tantissimi fan stanno rendendo omaggio al giovane rapper in attesa che vengano chiarite le circostanze della morte.