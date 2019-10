Tir carico di cadaveri, orrore a Londra

Nel container di un camion trovato a Grays, a est di Londra, in Gran Bretagna, secondo le prime indicazioni, c'erano 38 cadaveri di adulti e un adolescente morto. "Questo è un tragico incidente in cui un gran numero di persone ha perso la vita", ha detto in una nota il sovrintendente capo della polizia dell'Essex, Andrew Mariner. "Le nostre indagini sono in corso per stabilire cosa è successo", ha aggiunto. Gli agenti hanno fatto sapere di essere stati avvisati dai soccorritori poco prima dell'1.40, dopo la scoperta di un container di camion con persone all'interno del Waterglade Industrial Park.

"Stiamo identificando le vittime. Tuttavia prevedo che questo potrebbe essere un processo lungo. Crediamo che il camion venga dalla Bulgaria", ha sottolineato ancora Mariner. Secondo quanto fatto sapere, si ritiene che il camion sia entrato in Gran Bretagna sabato a Holyhead, dalla punta nord-occidentale del Galles, uno dei porti principali per i traghetti dall'Irlanda. "Abbiamo arrestato il camionista in relazione all'incidente che rimane in custodia di polizia mentre le nostre indagini continuano", ha aggiunto.