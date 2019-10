Sparatoria in chiesa: quattro persone ferite

Ancora sangue negli Stati uniti dopo la sparatoria di Brooklyn. Numerosi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in una chiesa del New Hampshire. Almeno quattro persone sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta ed ha catturato il presunto responsabile. L’intervento delle forze dell’ordine alla New England Pentecostal Church è stato richiesto poco dopo le 10 ora locale. Nella chiesa era in programma questa mattina un incontro nel quadro del Mese per la prevenzione degli abusi domestici.