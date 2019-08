Texas, sparatoria al centro commerciale: "Numerosi morti"

"Diverse persone" sono state uccise in un assalto armato in un centro commerciale di El Paso, Texas. Ad affermarlo Olivia Zepeda, capo di gabinetto del sindaco della città. Ci sarebbero diversi sparatori coinvolti, riporta la polizia locale, e alcuni sospetti sono stati fermati.

Someone went live with the gunshots being heard in the background. #ElPaso pic.twitter.com/309mWP7TGj