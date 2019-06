Dà la salsiccia al piccione. Badante multata dalla polizia

Multata perché ha dato un pezzo di salsiccia a un piccione. Succede a Bath, protagonista (e vittima) dell’episodio la badante Sally Ann Tricken che era uscita di casa per andare a fare shopping insieme alla figlia Toni Bradley. Madre e figlia sedevano su una panchina e mangiavano un panino con la salsiccia quando un piccione è atterrato proprio davanti alla signora Tricken “chiedendo” cibo. La donna non ha perso tempo: ha staccato un pezzo di salsiccia dal panino e l’ha lanciata al piccione che naturalmente ha afferrato al volo il boccone ed è andato altrove a mangiarselo. Immediatamente dopo un ufficiale di polizia si è avvicinato alla badante e l’ha multata per mancato rispetto dell’ambiente. La multa ammonta all’equivalente di 170 euro. “Più di quello che mia madre guadagna in una settimana di lavoro”, ha commentato affranta la figlia.