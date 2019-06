Oettinger anticipa l'Europa: "Inevitabile la procedura d'infrazione"

"Se domani i numeri verranno confermati non potremmo evitare una procedura (di infrazione) per deficit". Lo dichiara il Commissario Ue al Bilancio, Guenther Oettinger, in un'intervista all'emittente tedesca N-tv rilasciata ieri. Per Oettinger, in questo momento "si tratta di convincere gli italiani a definire un bilancio di cui possano assumersi la responsabilità senza mettere gli altri Paesi europei nella posizione di rischio". Comunque, ha aggiunto, "l'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'eurozona", ha detto.