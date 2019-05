Parigi in ansia con il naso all'insù. La Tour Eiffel è stata evacuata e chiusa ai visitatori dopo che un uomo è stato avvistato mentre si stava arrampicando. Lo riporta l'account Twitter ufficiale del monumento francese. "La Torre Eiffel è attualmente chiusa fino a nuovo avviso. Per evitare una lunga attesa, consigliamo ai nostri visitatori di posticipare la loro visita", si legge nel post.

Secondo quanto rendono noto fonti della troupe di BFM TV su posto l'uomo dall'età apparente di circa 50 anni - vestito in abiti da città e senza attrezzatura per le scalate - minaccia di suicidarsi è quasi arrivato in cima alla torre. Ha infatti ha superato il terzo piano - a 276 metri da terra - a mani nude e senza l'aiuto di corde. Gli inquirenti, secondo quanto si apprende dai media francesi, avrebbero escluso l'intento terroristico del gesto. Un negoziatore della polizia e un pompiere lo hanno avvicinato e sarebbe in corso una trattativa. Ancora ignoto il motivo per cui si sia arrampicato.

Nell'ottobre 2017 gli agenti riuscirono a convincere a scendere un uomo che aveva minacciato di suicidarsi.