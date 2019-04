Meghan, l'ultima follia costa cara alla Regina

L’ultima mattana di Meghan Markle costa alla Corona inglese 36.000 sterline. Se continua di questo passo, altro che Brexit! Sarà Meghexit a furor di sudditi di Sua Maestà. Stando a quanto riferisce il tabloid “The Sun”, il principe Harry e la sua dolce metà si sarebbero concessi tre giorni romantici in un hotel categoria 5 stelle Lusso nella meravigliosa campagna inglese. La breve luna di miele prima della nascita del primogenito (o gemelli?) sarebbe costata alle casse reali circa 38.500 euro.

D’altra parte i Duchi del Sussex hanno scelto una suite da 10mila sterline a notte con sala da pranzo e terrazze private. Va precisato che il conto include anche le camere per le tre guardie del corpo. Spese folli e non necessarie che hanno portato al divieto della Regina Elisabetta II di farle indossare i gioielli di famiglia, in particolare quelli di Lady Diana: rischia di trovarsi i preziosi impegnati.

Finito il weekend da piccioncini Harry e Meghan non sono tornati a Nottingham Cottage, ma si sono trasferiti a Frogmore Cottage, nel paese di Windsor a 30 km da Londra. Da oggi sono ufficialmente “separati in casa” con William e Kate. I loro vicini sono George Clooney e la moglie Amal, una delle più grandi amiche di Meghan insieme a Serena Williams e Jessica Mulroney. L’ex attrice dovrebbe partorire entro il 28 aprile e non seguirà l’esempio di Kate Middleton: niente foto subito dopo il parto.