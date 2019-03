Caos Brexit: l'accordo della May bocciato per la terza volta

Westminster ha bocciato per la terza volta l’accordo sulla Brexit negoziato dalla premier, Theresa May, con Bruxelles: 344 deputati hanno votato contro l’intesa, mentre in 286 hanno espresso il loro sostegno al piano promosso dall’inquilina di Downing Street. Per passare l’accordo di divorzio doveva ottenere almeno 318 voti.