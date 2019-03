Meghan, arriva la principessina?

Meghan Markle regina dei tabloid anche a riposo. La Duchessa del Sussex dovrebbe partorire una femminuccia a fine aprile, massimo inizi maggio. Dunque, fiocco rosa a palazzo. Stando ad alcuni video del costosissimo baby shower newyorchese il colore predominante era il rosa: un chiaro indizio sul sesso del nascituro. Se fosse così, il nome più gettonato non può che essere Diana in onore della principessa del Galles nonché mamma di Harry e William scomparsa prematuramente.

Il parto non avverrà in casa come sperava l’ex attrice perché la Regina Elisabetta ha chiesto e ottenuto che avvenisse alla St. Mary’s Hospital, nella Lindo Wing dove Kate Middleton ha messo al mondo i piccoli George, Charlotte e Louis. Ma al momento il futuro Royal Baby non ha una casa tutta sua perché Frogmore Cottage scelta dai Duchi del Sussex per crescere la famiglia non è ancora pronta. Il trasloco doveva avvenire questa settimana, ma è stato rinviato. Non per colpa di operai scansafatiche, ma a causa delle richieste aggiuntive e last minute di Meghan. L’irrequieta e spendacciona moglie di Harry aveva fatto ristrutturare la residenza di campagna, a 30 km da Londra, in base alle sue esigenze: una stanza attrezzata per lo yoga, una camera e un bagno nuovi per la madre Dora e un giardino pensile. Costo dell’operazione finora: 5,5 milioni di sterline.

A ridosso del momento della consegna delle chiavi, i coniugi hanno chiesto ritocchi extra facendo lievitare le spese, ma soprattutto rischiando di non poter entrare nel loro nido d’amore prima della nascita del primogenito. Gli imprevisti per i vivaci Harry e Meghan non sono finiti qui. La 92enne Regina Elisabetta non vedrebbe affatto di buon occhio l’evidente smarcamento dei due giovani dai doveri e dal protocollo di Buckingham Palace.

Alla loro voglia di indipendenza ha risposto acconsentendo al trasferimento a Frogmore purché sia temporaneo. In pratica dopo alcuni mesi, nipote, consorte e bisnipote devono riportare le valigie tra le mura londinesi dove sta facendo preparare un appartamento tutto loro. Il motivo è presto detto: la Regina vuole tenere sotto controllo gli sgarzulini coniugi ai quali ha imposto un deciso divieto. Ha detto no alla loro richiesta di creare un brand indipendente che si occupasse di opere benefiche. Inoltre pare che non si fidi della stabilità mentale di Meghan Markle: avrebbe ordinato una perizia psichiatrica per capire quali conseguenze abbia avuto sull’americana l’abbandono del padre.