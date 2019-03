Bye bye Meghan. L'ultima uscita della duchessa

Meghan Markle, la discussa Duchessa del Sussex, si ritira a vita privata. Da oggi è in maternità: stop agli impegni pubblici fino alla nascita della primogenita (o dei gemelli?) di Harry d’Inghilterra. L’ultima uscita ufficiale doveva essere quella per il “Commonwealth Day”, dove ha scambiato sorrisi e baci con la Duchessa di Cambridge Kate Middleton sotto l’occhio vigile della Regina Elisabetta, ma la Markle ha voluto presenziare anche al battesimo della figlia di Zara Tindall e alla commemorazione delle vittime dell’attentato in Nuova Zelanda. A confermare il congedo di Markle è stato il marito, il principe Harry che si è presentato da solo alla St. Vincent Catholic Primary School e ai bambini curiosi di sapere perché non ci fosse l’ex attrice, ha rivelato: “Sta per avere un bambino, deve rimanere a casa". Il royal baby dovrebbe nascere entro il 21 aprile. Se fosse una femmina, i nomi potrebbero essere Diana, Victoria e Alice; se fosse un maschio si ipotizza Arthur o James. Salvo sorprese dell’imprevedibile e indomabile Meghan.