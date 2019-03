Il killer di Utrecht non conosceva le vittime. Torna la pista terroristica

La procura di Utrecht prende "seriamente in considerazione" la pista terroristica nell'attacco di ieri su un tram in cui sono morte tre persone dopo il ritrovamento di una lettera nell'auto del sospettato. Per i fatti è stato arrestato Gokmen Tanis, 37enne di origine turca. La polizia ha precisato che anche il movente personale resta al vaglio degli inquirenti. Tanis resta il principale sospettato ma "nessun legame è stato stabilito con le vittime".