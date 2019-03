Spari sul tram in Olanda, intervengono le forze anti-terrorismo

Assalto sul tram a Utrecht, in Olanda, dove un uomo ha aperto il fuoco tra i passeggeri: il bilancio è di tre morti e diversi feriti. Ci sarebbe anche un morto. Secondo quanto riporta il "De Telegraaf" l'attentatore ha sparato una volta salito a bordo del mezzo pubblico in piazza 24 Ottobre. Sul posto sono intervenute unità antiterrorismo ed elicotteri per i soccorsi.

La sparatoria è avvenuta nel centro della città intorno alle 10.45 nel quartiere di Kanaleneiland, nell'incrocio molto trafficato di Utrecht dove si trova una fermata del tram. È subito scattata una caccia all'uomo e la circolazione dei tram è stata interrotta.

"Le consultazioni della coalizione di governo sono state interrotte. Sono molto preoccupato". Così il premier olandese, Mark Rutte. La polizia della città ha fatto sapere che "sta indagando sulla sparatoria" e "un possibile movente terroristico è parte dell'indagine". Intanto le forze dell'ordine consigliano a tutti i cittadini di rimanere a casa "fino a quando non si saprà di più", spiegando che "nuovi incidenti non sono esclusi".

La polizia di Utrecht intanto ha pubblicato su Twitter una foto dell'uomo ricercato identificandolo come Gökman Tanis, 37 anni, nato in Turchia. La polizia invita i cittadini a fare attenzione e, nel caso vedessero questa persona, a non avvicinarsi e segnalarne la presenza a un numero apposito.

Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

"La polizia vi chiede di fare attenzione al 37enne Gökman Tanis (nato in Turchia) in relazione all'incidente di stamattina a 24 oktoberplein a Utrecht. Non avvicinatevi, ma chiamate immediatamente il numero 0800-6070", recita il tweet. La polizia ha fatto sapere che non è esclusa la pista del terrorismo. Il bilancio è attualmente di un morto e diversi feriti. Nella foto l'uomo, che sembra trovarsi su un tram o un autobus, indossa un giubbotto blu con un cappuccio; ha capelli corti, barba e sopracciglia folte.