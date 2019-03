La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio

La figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, è stata ricoverata domenica a Los Angeles dopo aver tentato il suicidio. A dare la notizia è il sito americano Tmz che spiega che il gesto della figlia del "Re del pop" morto nel 2009 sia da collegare all'uscita del documentario "Leaving Neverland" che ha fatto riemergere le accuse di pedofilia nei confronti di Jackson. La donna avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene e al momento le sue condizioni sarebbero stabili.

La giovane donna ha smentito con un tweet la notizia pubblicata dal sito Tmz scrivendo: "Bugie, bugie, bugie e ancora bugie". In un altro tweet, la ragazza torna a scagliarsi contro il sito: "Fottuti bugiardi". Il sito, citando fonti vicine a Paris Jackson, conferma quanto scritto.

Michael Jackson ha avuto tre figli: il primogenito Prince Michael Jackson, avuto dalla seconda moglie Deborah come Paris Michael Katherine. Il terzo figlio Prince Michael Jackson II è stato concepito tramite fecondazione in vitro con utero in affitto e l'identita della madre surrogata è ignota.