Due tigri di Sumatra si incontrano per accoppiarsi e finisce in tragedia

Melati, un esemplare di tigre di Sumatra, una specie in via di estinzione, è stata uccisa nello zoo di Londra pochi istanti dopo che è stata presentata a un potenziale compagno per la prima volta. Melati residente a lungo termine dello zoo, è stata presentata ad un nuovo esemplare di tigre maschio, Asim, nella speranza che la coppia potesse riprodursi in futuro. Ma purtroppo Asim, che era arrivato allo zoo di Londra (ZSL) solo 10 giorni prima, ha attaccato e ucciso Melati. "Tutti allo ZSL London Zoo sono devastati dalla perdita di Melati e siamo affranti da questi tragici eventi", ha detto lo zoo in una nota. "Asim è stato trasferito allo ZSL London Zoo come parte del programma di allevamento conservativo europeo, e si sperava che le due tigri sarebbero state in grado di riprodursi in futuro". I responsabili di Ree Park Safari in Danimarca, lo zoo dove era stato precedentemente allevato Asim, lo avevano descritto come un "bellissimo gatto fidato che è noto per essere molto affettuoso con le donne", prima del suo arrivo a Londra.

Le due tigri erano inizialmente tenute in recinti separati e adiacenti, dove i custodi permettevano ai due animali di "annusarsi e interagire l'uno con l'altro". Lo zoo ha riconosciuto che mentre le presentazioni tra grandi felini sono sempre considerate "ad alto rischio", gli esperti avevano osservato "segni positivi" e ritenuto che fosse il "momento giusto" per introdurre la coppia. I custodi hanno riferito che l'introduzione della coppia è iniziata come "prevista", ma è scesa rapidamente in una "interazione più aggressiva" secondo la CNN. "Lo staff dello zoo ha immediatamente implementato la risposta preparata, usando rumori forti, razzi e allarmi per cercare di distrarre la coppia, ma Asim aveva già sopraffatto Melati", ha detto lo zoo. Il personale addestrato è riuscito a separarli e a segregare Asim per consentire ai veterinari di assistere in sicurezza Melati, ma hanno confermato che era già morta.

La morte di Melati è stata una grave perdita per il programma di preservazione della specie, poiché le tigri di Sumatra sono considerate in grave pericolo dal World Wildlife Fund for Nature, un’organizzazione internazionale di protezione ambientale. Si stima che oggi siano presenti meno di 400 esemplari in libertà. Will Travers, presidente della Born Free Foundation, un'organizzazione benefica a sostegno della fauna selvatica in via di estinzione, ha scritto su Twitter: "Solo 400 sono rimasti in libertà ...la cattività è praticabile?" In un altro post, ha detto: "Dopo la tragica morte di Melati, la tigre dello zoo di Londra, intensifichiamo e aiutiamo a mantenere la fauna selvatica in natura".