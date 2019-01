Theresa May incassa la fiducia e si salva: "Sono pronta a lavorare con tutti"

La premier britannica Theresa May è sopravvissuta al voto di sfiducia alla Camera dei Comuni. La mozione è stata respinta con 325 no, contro 306 sì. «Sono pronta a lavorare con ogni membro di questa Camera per arrivare alla Brexit». La premier britannica Theresa May si esprime così dopo il voto con cui la Camera ha confermato la fiducia nel governo. «Sono felice che la Camera abbia espresso la sua fiducia», dice May, ribadendo che «continueremo a lavorare per realizzare il risultato espresso nel referendum» del 2016 «e lasciare l’Unione Europea». Il primo ministro punta su «una serie di meeting tra governo e parlamentari» e si impegnerà in prima persona in una serie di incontri «che vorrei iniziare già stasera». Il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, che ha presentato la mozione di sfiducia contro Theresa May, ha detto di non avere intenzione di avviare colloqui con la premier «se non rimuoverà chiaramente e una volta per tutte» l’opzione di una Brexit «senza accordo».