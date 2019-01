Parigi, Angela rischia di perdere la gamba

È entrata in sala operatoria all’ospedale Tenon di Parigi per essere sottoposta a un intervento alla gamba destra Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta ferita nell’esplosione avvenuta ieri in una panetteria a Parigi. A riferirlo è Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), che è in contatto con il fratello della giovane che si trova a Parigi, don Giuseppe Grignano, vicario parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Castellammare. L’intervento si è reso necessario per evitare l’amputazione dell’arto. «Hanno chiamato il migliore chirurgo all’ospedale Tenon, il migliore ospedale di Parigi per le operazioni vascolari e di microchirurgia. L’operazione durerà anche più di sei ore. Si tratta di microchirurgia, tenteranno di ricostruire vasi sanguigni, muscolo e pelle, prendendo tutto ciò che serve dalle varie parti del corpo», spiega il primo cittadino del paese del trapanese. «Il chirurgo è molto ottimista dati i suoi valori positivi - aggiunge Rizzo - ed è convinto che vada tutto per il meglio salvo qualche intoppo che purtroppo potrebbe succedere. Siamo molto fiduciosi. Ci hanno detto che è l’ultima speranza per recuperare tutto senza arrivare alle conseguenze più traumatiche».