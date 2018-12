Taglia il pene allo stalker. Poi lo accompagna in ospedale

Una donna indiana ha tagliato il pene a un uomo che da tempo la perseguitava, prima di portarlo in ospedale per salvargli la vita, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna di 47 anni e due uomini hanno attirato lo stalker, vicino di casa della signora, in una zona isolata a Mumbai e gli hanno tagliato i genitali. "Abbiamo arrestato la donna e due suoi complici. Ha ammesso di aver ideato lei stessa il piano per tagliare il pene allo stalker, a causa delle sue continue molestie", ha detto l'ispettore senior Gajanan Kabdule.