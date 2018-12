Allarme terrorismo all'aeroporto di Stoccarda: caccia a quattro sospetti

Allerta terrorismo in Germania. La polizia tedesca ha rafforzato massicciamente le misure di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e in altri 13 scali in Germania alla luce di notizie sul comportamento sospetto di alcune persone. Secondo il quotidiano Merkur, sono 4 le persone indagate, di cui almeno una con possibili legami con il mondo islamista. Fonti di intelligence citate dalla stampa tedesca sostengono che i sospetti volessero preparare un attentato in uno scalo nel sud ovest della Germania. Almeno uno di questi proverrebbe dall'ambito dell'estremismo radicale islamico. Due dei ricercati, padre e figlio, del Nord Reno-Vestfalia, erano stati sorpresi dalla polizia francese a fotografare l'aeroporto parigino Charles de Gaulle, riferiscono media tedeschi.