Avvelenati dal cibo religioso: 11 morti e 90 in ospedale

Undici persone, tra cui due bambini, sono morte e più di 90 sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato un'offerta di cibo religioso in un tempio nello stato meridionale indiano del Karnataka. L'offerta di cibo religioso, o "prasad", era costituita da riso vegetale. "Crediamo che il prasad sia stato avvelenato", ha detto alla CND, Dharmender Kumar Meena, sovrintendente della polizia del distretto di Chamarajanagar. "C'è stata una cerimonia per inaugurare la fondazione di un nuovo tempio indù e dopo l'evento è stato distribuito il" prasad "."La gente ha iniziato a vomitare poco dopo", ha detto Meena. I resoconti dei media in India hanno dichiarato che l’intossicazione alimentare in questione può essere il risultato della contaminazione da pesticidi, ma nulla è stato confermato. La polizia dichiara che dei campioni del cibo sono stati inviati ad un laboratorio per essere esaminati.

"Abbiamo inviato gli organi dei morti ed il cibo avvelenato al laboratorio", ha detto Geetha MS, un alto funzionario di polizia nel distretto di Chamarajanagar alla ABC. "Solo dopo aver ricevuto il rapporto possiamo dire cosa è andato storto". "Anche diversi corvi e cani sono stati trovati morti dopo aver mangiato il cibo", ha aggiunto l'ufficiale Geetha.

Delle persone ospedalizzate, 29 sono in condizioni critiche, ha detto il capo dell'amministrazione del distretto di Chamarajanagar, B.B. Cauvery, alla CNN. Molti di loro hanno mal di stomaco e, "la maggior parte di loro mostra sintomi di nausea e disidratazione", ha detto. Cinque persone sono state arrestate e saranno interrogate, due di loro dalla gestione del tempio e tre dal villaggio, ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Sulivadi nel distretto di Chamarajanagar, a sud dello stato di Karnataka. Il governo statale del Karnataka ha annunciato un pagamento compensativo equivalente a 7 mila dollari al parente più prossimo del defunto.