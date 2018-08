Urla "Allah Akbar" e accoltella i passanti. Un morto e due feriti vicino Parigi

È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia l'uomo che stamattina, armato di coltello, ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferite altre due a Trappes, circa 30 chilometri a sudovest di Parigi. Tra le vittime ci sono la madre e la sorella dell'accoltellatore. L'assalitore era schedato come fascicolo S, già noto ai servizi di polizia per la sua radicalizzazione e per apologia di terrorismo, ma al momento per l'aggressione non è esclusa la pista di una controversia familiare. L'assalitore è nato nel 1982. Trappes, ricorda la stessa emittente, è una città povera in mezzo al ricco dipartimento di Yvelines: la metà dei suoi 30mila abitanti ha meno di 25 anni e il tasso di disoccupazione si avvicina al 20%. L'Isis ha rivendicato l'azione ma la polizia nutre più di qualche dubbio sulla sua natura terroristica.