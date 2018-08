Due anziani scappano dall'ospizio per andare al mega-festival heavy metal

La passione per la musica non ha età. L'ennesima dimostrazione arriva dalla Germania dove due anziani sono scappati dall'ospizio che li ospitava per andare ad assistere al Wacken Open Air festival, uno degli eventi più attesi del circuito dell'heavy metal.

La grande fuga dei due anziani ma arzilli metallari è andata in scena venerdì, come riporta Welle. La casa di riposo ha contattato la polizia dopo che il personale si era accorto che due ospiti mancavano all'appello. Dopo lunghe ricerche, i due fuggitivi - entrambi uomini - sono stati trovati nello spazio che ospita il festival intorno alle tre di notte. La polizia ha poi riportato in ospizio i due nonnetti metal che per loro fortuna hanno avuto tutto il tempo per gustarsi i concerti di band del calibro di Judas Priest, Danzig e tanti altri.