Ducati messa in vendita da Volkswagen? Il riassetto mette a rischio il gioiello italiano

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Leonardo Ventura 08 settembre 2026 a

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Volkswagen AG sta valutando la possibilità di cedere il marchio Ducati, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione del portafoglio del colosso automobilistico tedesco. Lo rivela Bloomberg. Il marchio italiano è tra le 600 delle 2.000 attività di Volkswagen attualmente oggetto di revisione, ha dichiarato in un'intervista l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner. Lo storico produttore di moto ad alte prestazioni fa parte del gruppo Audi di VW. "All'interno del Gruppo Volkswagen, ci impegniamo a una gestione del portafoglio disciplinata e responsabile", ha affermato Dollner. "Nell'ambito del processo di valutazione, parleremo anche di Ducati, ma non è stata ancora presa alcuna decisione". Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea, sta cercando di snellirsi per diventare più competitiva. La scorsa settimana il consiglio di sorveglianza ha approvato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione di circa un terzo del portafoglio di attività e partecipazioni. A giugno, il gruppo ha concordato la vendita del 51% della sua divisione Everllence, produttrice di motori navali, operazione che dovrebbe generare circa 7,4 miliardi di euro.

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Audi ha acquisito Ducati nel 2012. L'azienda ha valutato la possibilità di venderla nel 2017, prima di abbandonare l'operazione a causa dell'opposizione dei sindacati tedeschi. Da allora, Ducati ha consolidato la sua posizione come uno dei nomi dominanti nel motociclismo, vincendo sei campionati costruttori consecutivi in MotoGP dal 2020. Il suo successo ha contribuito a conferire al marchio un'aura simile a quella della Ferrari nel mondo delle motociclette, con i suoi fedelissimi appassionati noti come "Ducatisti". Un'eventuale vendita avrebbe un significato simbolico particolare per la famiglia Porsche-Piech, che controlla il gruppo Volkswagen: il defunto patriarca Ferdinand Piech, appassionato di motociclette, si era personalmente fatto promotore dell'acquisizione nel 2012 e in seguito aveva fatto parte del consiglio di amministrazione di Ducati. Tuttavia, il suo margine operativo è inferiore all'obiettivo del 9% che l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, si è prefissato per il gruppo entro il 2030. Ducati vende circa 50.000 veicoli all'anno e lo scorso anno ha generato un fatturato di 925 milioni di euro e un utile operativo di 52 milioni di euro.

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Dollner ha affermato poi che Audi sta ancora valutando diverse opzioni per la produzione di veicoli negli Stati Uniti, tra cui l'utilizzo della capacità produttiva di uno stabilimento Volkswagen esistente o del nuovo impianto di Scout Motors. Attualmente Audi non ha stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, il che la rende più esposta ai dazi doganali rispetto a Bmw AG e Mercedes-Benz Group AG. Qualsiasi operazione rientrerebbe in una più ampia riorganizzazione della rete produttiva di Volkswagen. L'Audi Q4 e-tron viene prodotta a Zwickau, in Germania, mentre i SUV Q7, Q8 e Q9 sono costruiti a Bratislava, in Slovacchia. La produzione del Q3 è suddivisa tra Győr, in Ungheria, e Ingolstadt. Dollner si è rifiutato di commentare i possibili utilizzi futuri dello stabilimento Audi di Neckarsulm dopo che Volkswagen ha annunciato lunedì una soluzione per Osnabrück, affermando che il sito, che non ha una produzione garantita per il prossimo decennio, deve prima implementare ulteriori misure di efficienza. "Dobbiamo valutare la possibilità di produrre almeno una parte dei SUV negli Stati Uniti", ha dichiarato Dollner. "Ma non è stata ancora presa alcuna decisione".