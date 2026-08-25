Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in EssilorLuxottica

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25 agosto 2026 a

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Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di lasciare EssilorLuxottica. Lo rende noto un portavoce del gruppo dopo l'anticipazione di 'Milano-Finanza'. Il 31enne ha inviato una lettera al cda e al ceo Francesco Milleri, in cui annuncia le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso dell'occhialeria, per dedicarsi a nuovi progetti. Le dimissioni saranno operative dal 31 agosto.

"Io continuo a parlare con le persone dell'azienda. Lo facevo da store manager e non ho mai smesso di farlo", scrive nella lettera Del Vecchio, ma oggi "l'entusiasmo non è quello di prima. Il senso di appartenenza non è quello di prima. La distanza si sente. E le persone lo sanno prima dei mercati. Sempre". "Non lascio dopo una sconfitta - si legge in un altro passaggio -. Lascio dopo aver fatto il mio lavoro (...). Il mandato triennale che mi era stato affidato in Ray-Ban arriva quest'anno alla sua conclusione con gli obiettivi superati. Lascio un brand più forte, progetti che continueranno e, soprattutto, una squadra che non ha bisogno di me per sapere cosa deve fare. Per me questo conta più di qualsiasi titolo".

"Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura", afferma un portavoce di EssilorLuxottica.