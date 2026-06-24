Esselunga, sostenibilità al centro delle scelte strategiche. Spazio a persone, filiere e tutela dell'ambiente

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Leonardo Ventura 24 giugno 2026 a

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Esselunga rafforza il proprio impegno sul fronte della sostenibilità e presenta il nuovo Piano 2026-2030. Gabriele Villa, direttore generale Esselunga commenta: «In un contesto in cui alle imprese viene chiesto non solo di essere competitive, ma anche di generare valore duraturo, la sostenibilità è una responsabilità verso le persone, i territori e le comunità di cui facciamo parte. Questo impegno affonda le sue radici nella nostra storia: nel modo in cui costruiamo i negozi, valorizziamo il territorio, sviluppiamo i nostri prodotti e costruiamo relazioni di fiducia con clienti e partner. Una cultura aziendale che guarda al lungo periodo e che vuole continuare a crescere, innovare e competere senza perdere la propria identità». Un impegno che conferma la volontà del gruppo di integrare i principi Esg nelle decisioni strategiche e operative, riconoscendo la sostenibilità come parte integrante del modello di business.

Da un’analisi condotta relativa agli impatti generati dalle attività lungo l’intera catena del valore, nel 2025 Esselunga ha contribuito a generare 7,6 miliardi di euro di Pil, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti attivati nell’economia nazionale. Il valore creato si riflette anche nell’occupazione di oltre 109mila persone nel Paese e di oltre 3,2 miliardi di reddito da lavoro distribuito alle famiglie. Inoltre, il contributo fiscale versato dal gruppo è stato pari a 421 milioni. I dati mostrano che per ogni euro divalore creato da Esselunga, se ne generano altri 2,8 nell’economia italiana. Alla base del modello Esselunga si conferma l’attenzione alla valorizzazione del made in Italy: circa l’88% dei prodotti a marchio è realizzato in Italia, oltre che il presidio della qualità e della sicurezza alimentare, garantito da controlli rigorosi lungo l’intera filiera, dalla selezione delle materie prime fino allo scaffale. Nel 2025 sono stati analizzati oltre 73mila campioni, di cui la maggior parte nei laboratori aziendali. Importante il contributo alle comunità. Il programma Amici di Scuola e dello Sport ha raggiunto dal 2015 un valore complessivo superiore a 169 milioni di euro in materiale didattico distribuito a scuole e associazioni sportive. Sul fronte della ricerca scientifica, grazie a una raccolta fondi realizzata attraverso il catalogo Fìdaty, Esselunga e i suoi clienti hanno devoluto oltre 1,7 milioni di euro a Fondazione Airc per la ricerca oncologica pediatrica.

Proseguono le collaborazioni con istituzioni culturali di rilievo nazionale, tra cui il Teatro alla Scala di Milano e il Salone Internazionale del Libro di Torino. Grazie alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare e numerose realtà del territorio, nel 2025 sono stati donati oltre 3,7 milioni di pasti, equivalentia più di 1.800 tonnellate di alimenti. A questi si aggiungono i 125 mila pasti recuperati dal 2021 attraverso la partnership con «Too Good To Go». Sul versante ambientale, il gruppo ha destinato oltre 11 milioni di euro a interventi di efficientamento energetico. Il 92% del peso delle confezioni dei prodotti a marchio è oggi costituito da materiali riciclati, riciclabili o compostabili. Nel 2025 sono state inoltre raccolte oltre 12,4 milioni di bottiglie in Pet, più di 118 mila chilogrammi di capsule di caffè esauste e oltre 76 mila chilogrammi di oli vegetali usati. Il nuovo Piano di Sostenibilità 2026-2030, si sviluppa su tre pilastri: sostenere le persone e le comunità, sviluppare le filiere e i prodotti, salvaguardare il clima e le risorse. Questa visione trova sintesi nel nuovo claim «Ogni scelta conta», che esprime la convinzione che la sostenibilità sia il risultato di una molteplicità di decisioni e comportamenti condivisi. In questo percorso, Esselunga si propone come facilitatore lungo l’intera catena del valore, affinché le scelte di clienti, fornitori, collaboratori e partner possano convergere verso un obiettivo comune: contribuire a promuovere un sistema sempre più sostenibile.